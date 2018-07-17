بإضافة 180 مليون قدم مكعبة يوميًا.. مصر تحقق رقمًا قياسيًا في إنتاج الغاز

أعلنت وزارة البترول في مصر، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 180 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً من خلال تشغيل الاكتشاف الجديد الذي يحمل اسم “نورس” وذلك بمنطقة دلتا النيل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجهات المعنية نجحت في الانتهاء من أعمال حفر وإكمال البئر التنموية الجديدة وربطها بتسهيلات الإنتاج الحالية في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين.

وبّينت أن البئر التنموية الجديدة هي البئر الـ15 في مشروع تنمية حقل نورس، مشيرةً إلى أن تلك البئر يخطط لها الحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقل عند 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

ولفتت إلى أن دخول تلك البئر سيجعل منطقة دلتا النيل تحقق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعي طوال التاريخ، ويساعد في تحقيق رقم قياسي جديد من إنتاج مصر من الغاز خاصةً مع زيادة الاحتمالات باكتشاف آبار جديدة في المنطقة نفسها.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.