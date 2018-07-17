تقنيات متطورة لشحن السيارات الكهربائية عبر الطرق (صور)

تخطط الحكومة البريطانية لمشروع قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لتطوير منصات شحن مدمجة في الطرق العامة؛ لتكون قادرة على نقل الكهرباء إلى الجانب السفلي من السيارات الكهربائية وشحنها.

يهدف التصميم اللاسلكي إلى شحن السيارات أثناء قيادتها دون أي اتصال مادي بين جسم السيارة والطريق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ليست هذه هي المرة الأولى التي تُقترح فيها هذه الفكرة، إذ تسعى العديد من المنظمات حول العالم إلى تطبيق تقنية مماثلة في أسطح الطرق.

وجرى تقديم الاقتراح في استراتيجية وزارة النقل المصممة لتعزيز تكنولوجيا المركبات عديمة الانبعاثات.

ويمكن أن تتضمن الخطط وضع نقاط شحن لاسلكية على جانب الطريق، وفي مواقف السيارات ومحطات الخدمة، وحتى تحت الطرق السريعة، كما يريد المسؤولون الحكوميون بناء منازل ومكاتب جديدة بنقاط شحن كهربائية.

الشحن اللاسلكي يعمل من خلال عملية تسمى الحث الكهرومغناطيسي، حيث يتم تثبيت لوحة على الأرض تولد مجالًا مغناطيسيًا، ينقل الكهرباء إلى جهاز استقبال مدمج في الجانب السفلي من السيارة.

وقال ديفيد مارتل من شركة الشحن الكهربائية “تشارج ماستر” إن “الشحن اللاسلكي سيجعل قيادة السيارة الكهربائية مشابه قدر الإمكان لقيادة سيارة تعمل بالبنزين أو وقود الديزل، ولكن بدون القيام برحلات متكررة إلى محطة الوقود”.