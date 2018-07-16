القوات الجوية الأمريكية تكشف تكاليف فلكية لاستبدال أغطية مقاعد مراحيض طائرات (صور)

أثارت القوات الجوية الأمريكية دهشة العامة بالاعتراف بإنفاق آلاف الدولارات لاستبدال أغطية مقاعد مراحيض طائرة شحن C-5 Galaxy، التي تعود لحقبة حرب فيتنام.

وأرجعت القوات الجوية التكاليف الفلكية والتي بلغت 10 آلاف دولار لاستبدال الغطاء الواحد، إلى التوقف عن إنتاج الطائرة ولوازمها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت التقارير أن الحكومة اشترت أغطية المراحيض بهذه التكلفة 3 مرات على الأقل، آخرهن في العام الماضي.

من جانبه هاجم السيناتور تشاك جراسلي، من ولاية أيوا، وزارة الدفاع بسبب الأسعار الاحتيالية لقطع الغيار في خطاب إلى المفتش العام لوزارة الدفاع جلين فاين.

وطالب جراسلي بإجراء تحقيق في النفقات الباهظة على أجزاء المراحيض وانتقد مساعد وزير الدفاع في سلاح الجو والتكنولوجيا واللوجستيات، ويل روبر.

وفي الخطاب الذي نشره الأسبوع الماضي، كتب: “بفضل السيد روبر … لدينا الآن أغطية مراحيض لطائرة عتيقة تكلفتها 10 آلاف دولار للقطعة”.

ودافع روبر عن قراره قائلًا: “قد تظن أن التكلفة غير معقولة، ولكننا نطلب من الشركة التوقف عن إنتاجها لشيء آخر حتى تنتج لنا هذا المنتج، وهذا أمر مكلف”.

وبعد التعرض للضغط توصلت القوات الجوية الآن إلى حل أرخص لتوفير أموال دافعي الضرائب، وقالت آن ستيفانيك، رئيسة العلاقات الخارجية بالقوات الجوية: “لن نشتري هذه القطع بهذا السعر في المستقبل، لأننا نستطيع الآن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاجها بسعر أرخص”.