سعاد الصباح تكرّم العجيري

إرم ـ الكويت
في إطار "يوم الوفاء" الذي تقوم عليه دوريا د. سعاد محمد الصباح لتكريم الرواد العرب الأحياء في كافة المجالات الأدبية والعلمية والثقافية تقوم د. سعاد الصباح بتكريم الدكتور صالح العجيري أحد رموز العطاء العلمي والفلكي والانساني في الكويت.
ويقام بهذه المناسبة احتفال بمسرح المكتبة الوطنية في الكويت يوم الخميس المقبل 30 مايو 2013 بحضور العديد من الشخصيات والاصدقاء الذين رافقوا مسيرة د. العجيري.
ويأتي التكريم مترافقا مع صدور كتاب عن الدار حمل عنوان "د. صالح العجيري .. عميد الفلك .. عابر المجرات".