5 طعون أمريكية أمام منظمة التجارة على رسوم جمركية مضادة

أطلقت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، خمسة طعون منفصلة أمام منظمة التجارة العالمية ضد رسوم جمركية انتقامية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وتركيا إثر فرض رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان، إن الرسوم المضادة التي تستهدف صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 28.5 مليار دولار مخالفة لقواعد منظمة التجارة.

وقال لايتهايزر: “هذه الرسوم تنتهك التزامات كل عضو من أعضاء منظمة التجارة بموجب اتفاق المنظمة.. الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها ونحث شركاءنا التجاريين على العمل البناء معنا لحل المشاكل الناتجة عن الطاقة الفائضة الضخمة والمستمرة في قطاعي الصلب والألمنيوم.”

ويقول مكتب لايتهايزر إن رسوم الصلب والألمنيوم مقبولة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تستند إلى استثناء يتعلق باعتبارات الأمن القومي.

وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية إنها ستدافع عن إجراءاتها المضادة واصفة فرض الرسوم الأمريكية بأنه “غير مبرر” وأن “مشتريات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم من المكسيك لا تشكل تهديدًا للأمن القومي.”

وأضافت الوزارة، “بل على العكس، العلاقة التجارية القوية بين المكسيك والولايات المتحدة أوجدت سوقًا إقليمية متكاملة حيث تسهم منتجات الصلب والألمنيوم في القدرة التنافسية للمنطقة بقطاعات استراتيجية شتى مثل السيارات والطيران والكهرباء والإلكترونيات.”

وكان لايتهايزر قال الشهر الماضي، إنه لا أساس قانونيًا للرسوم المضادة لأنها تقوم على افتراضات زائفة من الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين بأن رسوم الصلب والألمنيوم الأمريكية مخالفة للقانون باعتبارها إجراءات تستهدف حماية المنتجين الأمريكيين.