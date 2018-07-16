شاهد أول تجربة ناجحة لسيارة سباق ذاتية القيادة في التاريخ (فيديو)

شهد عشاق سباق السيارات أول تجربة ناجحة لسيارة ذات قيادة ذاتية، جرت في “مهرجان غود وورد” للسباقات في بريطانيا.

سيارة “روبوريس” كانت من نوع “فورد موستانغ”، صنّعت لها شركة “سيمنز” الألمانية نظامًا ثلاثي الأبعاد للطرق، بحيث لا تحتاج إلى إنسان يتحكم بخط سيرها.

وكان على متن السيارة اللورد ريتشموند مؤسس سباق “غود وورد”، حيث أكملت السير على التلة المتعرجة لتقطع مسافة 1.6 ميل.

وللاحتياط خلال التجربة الأولى من نوعها في التاريخ، كان عند المقود سائق احتياطي اضطر إلى التدخل عدة مرات بتعديلات بسيطة على المقود.