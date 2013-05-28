مالالا في الإمارات لرد الجميل

(خاص) إرم

زارت مالالا يوسف زاي دولة الإمارات وقابلت الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتعبير عن شكرها لدولة الإمارات وقياداتها على مساعدتهم لها ووقوفهم بجانبها في محنتها.

وتكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاج (مالالا) في المملكة المتحدة بعد إصابات تعرضت لها في الرأس وهي تدافع عن حقها وحق البنات في الذهاب إلى المدارس وتلقي العلم.

وانهت مالالا رحلة علاجها في بريطانيا، وقبل أداء مناسك العمرة طلبت التوقف في أبوظبي لتقديم الشكر للإمارات.

وأكد ولي عهد أبوظبي خلال لقاءه مالالا أن تعليم النساء حقاً من حقوقها الأساسية وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، وأشار إلى أن دولة الإمارات سباقة في تمكين المرأة من التعلم وأداء دورها الاجتماعي.

وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تصميم الفتاه الباكستانية وإرادتها الصلبة في تخطي الصعاب وتصميمها على أداء رسالتها النبيلة ومواصلة مشوارها وهي على سرير الشفاء، مشيراً إلى أن من واجب الجميع أن يقف إلى جانب مالالا وهي تسعى لنشر مبادئ المحبة والخير والسلام.