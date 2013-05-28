سبيرز يسحق ممفيس ويبلغ النهائي

سجل توني باركر 37 نقطة ليكمل سان انطونيو سبيرز انتصاره الساحق على ممفيس غريزليز بفوزه 93-86 الذي منحه بطاقة التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين الماضي.

وبدأ سبيرز المباراة بسرعة وانهاها بقوة ليفوز في نهائي القسم الغربي بنتيجة 4-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات ويعود الى نهائي دوري كرة السلة الأميركي لأول مرة منذ عام 2007.

وكان باركر رائعا واضاف زميله تيم دنكان 15 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة في المباراة.

وسيحصل سان انطونيو على فترة راحة طويلة إذ سينتظر الأن الفائز من ميامي هيت وانديانا بيسرز في الشرق في المواجهة على اللقب التي لن تبدأ إلا في السادس من يونيو حزيران المقبل.

وبعد ان فرط في تقدمه 2-صفر في نهائي القسم الغربي الموسم الماضي كان سان انطونيو مصمما على انهاء مهمته هذه المرة.

وتقدمت تشكيلته المخضرمة 24-14 في الربع الأول ولم تتأثر بانتفاضة غريزليز المتأخرة.

وقلص ممفيس الذي كان يلعب في نهائي القسم الغربي لأول مرة في تاريخه الفارق الى 76-73 في بداية الربع الأخير.

ورد باركر بتصويبة ثلاثية واضاف دنكان رمية ساحقة أخرى ليعود الفارق مرة أخرى لثماني نقاط.

وسجل كوينسي بوندكستر 22 نقطة لصالح جريزليز واضاف مارك جاسول 14 نقطة وزاك راندولف 13 نقطة.

ولم يخسر ممفيس على ملعبه في أول جولتين بالادوار الاقصائية قبل هزيمته مرتين امام سبيرز.