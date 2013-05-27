تعيين دوت مدربا لفيردر بريمن خلفا لشاف

اختير روبن دوت مدربا جديدا لفيردر بريمن الاثنين بعدما وافق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تحريره من عقده كمدير رياضي له.

وسيخلف دوت البالغ من العمر 48 عاما المدرب السابق توماس شاف الذي كان أكثر المدربين بقاء في منصبه بدوري الدرجة الأولى الألماني حين أقاله بريمن الفائز باللقب أربع مرات في وقت سابق هذا العام بعد 14 عاما في المنصب.

وقال دوت مدافع ألمانيا السابق لموقع بريمن على الانترنت "يسعدني للغاية العودة للعمل في التدريب مرة أخرى. فيردر بريمن ناد عظيم وهذه مهمة شيقة جدا."

وصنع دوت شهرته بعد أن قاد فرايبورغ للتأهل لدوري الدرجة الأولى وأبقاه فيها حتى رحيله في 2011 ليقضي موسما في باير ليفركوزن.

وقال توماس ايشين المدير الرياضي لبريمن "لقد تعاقدنا مع مرشحنا المفضل لمنصب المدرب ونحن مقتنعون بأننا قادرون على تحقيق بداية ناجحة."

وقاد شاف بريمن للفوز بثنائية الدوري والكأس في 2004 وللقبين تاليين في كأس المانيا واحتل مرتين لقب الوصيف في الدوري.