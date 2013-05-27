تمرد تتمرد على الأخوان وتطلب التغيير

القاهرة - عمرو علي

كشف محمد هيكل عضو اللجنة المركزية لـ "حملة تمرد" أنهم سيتوجهوا بـ 15 مليون توقيع الي المحكمة الدستورية العليا يوم 30 حزيران / يونيو القادم ، وسيرفعون قضية أمام المحكمة تطالب بسقوط شرعية الرئيس ، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لأول مادة في الدستور وهي أن "السيادة للشعب".

وتنظم الحملة عددا من الفاعليات لجمع التوقيعات في المناطق الشعبية منها حلوان والبساتين والعمرانية وشبرا الخيمة بالاضافة الي عدد كبير من المحافظات في البلاد.

كما تنظم الحملة عددا من الفاعليات لجمع التوقيعات من المصريين في الخارج.

وأكد محمود بدر، أحد منسقي الحملة، على ان حملتهم هي "حملة الشعب المصري وليس لها اي مصادر تمويل"، لافتا الى ان ملايين المصريين وقعوا، حتى الآن، على الحملة بهدف رحيل الاخوان واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واضاف بدر ان "الحملة الان موجودة في كل شارع وكل بيت، وهناك من استجاب للحملة من أفراد الاخوان انفسهم، مشيرا الي ان الشعب "اعلن تمرده ضد نظام الاخوان ويطالب بالتغيير والحرية".