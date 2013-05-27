أبو تريكة يشكر إدارة بني ياس

تقدم محمد أبو تريكة صانع لعب منتخب مصر بالشكر لإدارة ناديه بني ياس الإماراتي بعد الموافقة على سفره المبكر إلى بلاده وعدم خوض المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أمام الوصل.

ووافق بني ياس على سفر أبو تريكة الذي تنتهي فترة اعارته مع الفريق في نهاية الموسم الحالي إلى مصر للحصول على راحة قبل أن يبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم 2014 ليغيب بالتالي عن لقاء الفريق أمام الوصل الأربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم عن أبو تريكة قوله الاثنين "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني على هذه اللفتة الرائعة.. لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن سعادتي بالفترة التي قضيتها في بني ياس والتي توجت بالبطولة الخليجية."

وأضاف اللاعب الذي سيعود لصفوف الأهلي المصري "أعتقد أنها كانت تجربة رائعة لي على الصعيد الشخصي رغم قصر الفترة الزمنية.. أتمنى التوفيق لبني ياس في الموسم المقبل وأثق أنه سيكون منافسا قويا على البطولات بعد أن عرف طريقها."

وساهم أبو تريكة بشكل مؤثر في تتويج بني ياس بلقبه الخارجي الأول عندما أحرز بطولة الخليج للأندية إذ أحرز اللاعب هدفا في النهائي وصنع هدفا آخر ليفوز ناديه على الخور القطري في النهائي كما سبق له إحراز هدف تفوق ناديه في الدور قبل النهائي.

وانتهى دور أبو تريكة مع بني ياس لكن صالح اسماعيل مدير الفريق أكد أن النادي طلب من اللاعب المصري العودة إلى أبوظبي بعد مباراتي مصر في تصفيات كأس العالم لحضور تكريم سيقام خصيصا له.

ويحظى أبو تريكة بشعبية كبيرة في معظم الدول العربية وساعد على وجود مساندة جاهيرية أكبر من المعتاد لبني ياس الذي نافس لفترة على لقب الدوري هذا الموسم قبل أن يكتفي بالمركز الرابع.

وقال مبارك بن محيروم نائب رئيس مجلس إدارة بني ياس "كانت تجربة النجم المصري ناجحة بكل المقاييس حيث لعب دورا كبيرا في فوز بني ياس بلقب بطولة كأس الخليج للأندية وكانت أهدافه حاسمة ومؤثرة بل كانت الأهم في مشوار الفريق في البطولة."

ويعتبر أبو تريكة (34 عاما) على نطاق واسع من أبرز لاعبي جيله في الوقت الحالي وساعد في تتويج الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والافريقية كما قاد منتخب مصر للفوز ببطولة افريقيا في 2006 و2008.