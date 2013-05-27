جائزة السعفة الذهبية لحياة اديل

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فاز فيلم حياة اديل للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2013.