الصين تنفي تقديم اقتراح لترامب بشأن تخفيض العجز التجاري الأمريكي 

نفت وزارة الخارجية الصينية، ما أوردته تقارير إعلامية عن عرض بكين حزمة من الإجراءات لتخفيض العجز التجاري الأمريكي بقيمة 200 مليار دولار.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، “لو كانغ” في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين، اليوم الجمعة، إن الادعاءات المذكورة هي “شائعات غير صحيحة”.

وأشار إلى أن المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة والاقتصاد، تسير في إطار إيجابي.

وأعرب عن أمله أن يثمر الحوار والمباحثات بين الصين والولايات المتحدة؛ ليتم تطويرها على مبدأ الربح المتبادل، وأن يتبدد القلق في هذا الخصوص.

وجدير بالذكر، أن مسؤولًا أمريكيًا، قال في تصريح صحفي، في وقت سابق اليوم، إن “الصين عرضت على الرئيس دونالد ترامب تخفيضًا بقيمة 200 مليار دولار في فائضها التجاري السنوي مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية”.

ونقل موقع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية عن المسؤول (طلب عدم الكشف عن هويته) قوله، إن “الصين قدمت لترامب قائمة من السلع الأمريكية (الإضافية)، المقترح أن تشتريها بمبلغ قدره 200 مليار دولار سنويًا”.