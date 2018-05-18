عمرو خالد يحذف إعلان الدواجن بعد سخرية المصريين (فيديو)

بعد موجة عاتية من السخرية، والهجوم عليه، حذف الداعية الإسلامي عمرو خالد، فيديو إعلان الدجاج الذي بثه على صفحته خلال الساعات الماضية، والذي شارك فيه مع الشيف آسيا عثمان، للترويج لبعض أنواع الدجاج.

ورغم أن الفيديو لا يزال موجودًا على “يوتيوب”، وبعض المواقع الأخرى، إلا أن عمرو خالد حذفه من صفحته، بعد هجوم شرس عليه من قبل ناشطين، والتهكم عليه وعلى ما تضمنه الإعلان.

وجاء حذف عمرو للإعلان من على صفحته الشخصية بعد موجة غضب، كتب خلالها ناشطون أغلبهم من مصر مئات التعليقات الهجومية من بينها، “ده برنامج حديث الروح ولا حديث الفرخة”، و”جايب البنت محجبة علشان يكمل ديكور برنامجه”.

كما كتب الناشطون: “مع كل لقمة من دجاج الوطنية هتاخد 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وممكن تدخل الجنة لو استعملت الدجاج ده”، و”بيبحلق في الست، ويقول لك الفراخ بتساعدك على غض البصر.. طاب ما تاكل فراخ بقى”.

وأضافوا: “بجد بارك الله فيك شيخنا الجليل على توضيح فقه الفرخة في القرآن، مش عارفين من غيرك كنا هناكل الفرخة على أي مذهب”، إلى جانب الكثير من التعليقات الهجومية والساخرة.

وكثيرًا ما يتعرض الداعية المصري لموجات سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خروج إعلامي غير مألوف، حيث كان آخر ذلك مقطع مصور أمام الكعبة المشرفة، في سبتمبر الماضي، ظهر فيه على البث المباشر عبر الفيسبوك يخصص فيه الدعاء لمتابعي صفحته.

وأثار المقطع حينها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه أول داعية يظهر بهذه الطريقة في البث المباشر، مستدبرًا الكعبة للتواصل مع المتابعين. وأثارت دعوات الداعية “عمرو خالد” سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تندرج تحت ما سموه “المتاجرة بالدين” بهدف زيادة متابعيه عبر صفحته على الفيسبوك.