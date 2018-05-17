غادة عبد الرازق لـ “إرم نيوز”: هذا ما فعله بي رامز جلال

أثار البرومو الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد، والذي يحمل اسم “رامز تحت الصفر “، موجة من الجدل، خاصة بعد ظهور النجمة غادة عبد الرازق فيه وتهديدها بمنع عرض الحلقة الخاصة بها.

وظهرت الفنانة المصرية في البرومو منفعلة وعصبية للغاية، وقالت لرامز “الحلقة ده مش هتتذاع، والله ما هتتذاع”.

للوقوف على حقيقة الأمر، أجرى “إرم نيوز” اتصالًا هاتفيًا بغادة عبد الرازق، والتي أكدت أن الحلقة الخاصة بها في “رامز تحت الصفر” سوف تعرض ضمن حلقات البرنامج بشكل طبيعي.

وأضافت: “بعد ظهور رامز في نهاية الموقف وإدراكي أن ما حدث بالكامل مجرد مقلب من مقالب رامز جلال، شعرت بغضب شديد بسبب صعوبة المقلب والصدمة التي تلقيتها، وبسبب الانفعال والعصبية هددت رامز بمنع عرض الحلقة”.

وأوضحت الممثلة المصرية أن “برومو البرنامج يعرض مقتطفات فقط من كل حلقة، ولكن الجمهور وقت إذاعة حلقتي سيشاهد اعتذار رامز وفريق العمل لي، الأمر الذي دفعني للتراجع ووافقت على عرض الحلقة”.

وأردفت غادة: “أجواء تصوير البرنامج كانت مرعبة وتوحي بأن كل شيء حقيقي الأمر الذي جعلني أبدو غاضبة، ولكن في النهاية أتصور أن البرنامج سوف يحقق نجاحًا كبيرًا بسبب تنفيذه بشكل دقيق وجيد”.

المعروف أن برنامج “رامز تحت الصفر” سوف يبدأ عرض أولى حلقاته اليوم، وقد ضم برومو البرنامج عددًا كبيرًا من النجوم منهم ياسمين صبري وأحمد آدم ولاعب نادى الزمالك شيكابالا.