تعرف على 50 معلومة مُدهشة عن الملكة إليزابيث الثانية

قلصت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الملكة الأطول حكمًا في تاريخ بريطانيا، وأكثر الملكات الإناث بقاء على قيد الحياة في العالم، مهامها الرسمية بسبب تقدم العمر.

ورصد موقع مجلة “نيوزويك” الأمريكية 50 معلومة مُدهشة، لا يعرفها كثيرون عن هذه المرأة المذهلة، أبرزها:

الملكة إليزابيث لا تملك رخصة لقيادة السيارات، ولا تحمل سيارتها لوحة معدنية، ولا تحتاج لجواز سفر خلال التنقلات.

وعاصرت إليزابيث 7 باباوات و13 رئيسًا أمريكيًا و13 رئيسًا للحكومة البريطانية خلال فترة حكمها.

وتُحب الملكة الكلاب من فصيلة “كورغيس”، وعملت على إنتاج فصيلة سلالة جديدة من كلاب “دورجي” مزيج من فصيلتها المفضلة وأحد الكلاب الألمانية للأميرة مارغريت، ويلقبها الأمير جورج نجل وليام وكيت بـ”غان غان”.

نشرت الملكة أول تغريدة لها على موقع “تويتر”عام 2014 وتعلمت في المنزل خلال فترة طفولتها.

تعلمت الملكة قيادة شاحنة عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وميكانيكية مُدربة بفضل خدمتها العامة وكان رقمها 230873.

وتمتلك 139 صورة شخصية زيتية، ورُسم أول بورتريه لها في سن 7 سنوات عام 1933 وتتناول رقائق الذرة والشوفان في الإفطار في أطباق “تابروير” مع الزبادي والمربى.

وتفضل الملكة الأم تناول “جن” وهو مشروب كحولي قوي مع خمر “دوبونت” قبل الغداء، والمارتيني الجاف أثناء الغداء، ثم كأس الشمبانيا في نهاية اليوم.

قابلت إليزابيث زوجها الأمير فيليب في حفل زفاف في عمر 8 سنوات، وأبقت خطبتها سرًا حتى بلغت 21 عامًا في العام 1947.

لم تحضر ملكة بريطانيا افتتاح البرلمان مرتين بسبب حملها، وتعتبر أول ملكة حاكمة ترزق بطفل منذ الملكة فيكتوريا، ومتزوجة من الأمر فيليب لأكثر من 70 عامًا وزارت موقع تصوير مسلسل “صراع العروش”.

يتكون تاج الملكة من نحو 2,868 حجرًا من الألماس وألقت أول خطاب إذاعي عام 1940، وأرسلت أول بريد إلكتروني العام 1976.

وهي أول ملكة بريطانية تزور الصين والشرق الأوسط ويعتبر تتويجها أول حدث تلفزيوني مصور شاهده نحو 277 مليون شخص.

ومن الأمور الطريفة أن أي حوت يظهر على الشاطئ البريطاني حيًا أو ميتًا يصبح مملوكًا للعائلة المالكة.

يبلغ طول الملكة إليزابيث 5 أقدام و4 بوصات، ولا ترتدي قبعة امتطاء الخيل وتعتبر إحدى مالكي الخيول الأكثر نجاحًا في التاريخ بفوز خيولها بأكثر من 1600 سباق، وإحدى أغنى الأشخاص في العالم بثروة تقدر بـ 340 مليون إسترليني.

ومن المعلومات الأخرى المتعلقة بالملكة، أن لديها 30 حفيدًا وتفضل ارتداء الألوان الزاهية وسط الحشود، وتقيم في قلعة “وندسور”، ولديها 23 تمثالاً من الشمع في متحف “مدام توسو”.

وفي أثناء الحرب، عرضت زي زفافها للبيع لجمع التبرعات للبلد. ومنذ العام 1952، تبث رسالة عيد الميلاد سنويًا، ودخلت في نوبة ضحك خلال إحدى ليالي الكريسماس، وفقًا لحفيديها ويليام وهاري، كما تعرض موكبها لإطلاق النار 6 مرات عام 1981.