الفنان السعودي عبدالله السدحان يكشف تفاصيل مسلسله “بدون فلتر” (فيديو)

كشف الفنان السعودي عبدالله السدحان عن بعض كواليس مسلسله “بدون فلتر”، والذي يبدأ عرضه اليوم الخميس على شاشة قناة “السعودية” تزامنًا مع الشهر الفضيل.

وبين السدحان أن “بدون فلتر” اسم جميل، اختاروه لنقل الواقع للمشاهد كما هو دون فلترة.

وقال، خلال لقائه مع قناة “السعودية”، إن سبب اختياره تصوير أول حلقة من المسلسل بمسقط رأسه في مدينة شقراء يعود إلى ملاءمة كل الظروف فيها للنص المكتوب كأماكن وبيوت وغيرها.

ولفت السدحان إلى أن الكوميديا خلال السنوات الأخيرة تحولت إلى مجرد إسفاف، بل وصل الأمر إلى تحول الدراما إلى مسرح، موضحًا أن تجربته الحالية يشاركه بها مجموعة من جيل الشباب الصاعد من ممثلين وكتاب.

وكشف أن اهتمام التلفزيون السعودي لأول مرة بعملية إنتاج الدراما وتنظيمه لها بهذا الشكل هو شيء جميل بحد ذاته، موضحًا أنهم يواجهون بعض الصعوبات في الحصول على تصاريح من بعض الجهات لتوفير أماكن للتصوير فيضطرون أحيانًا إلى خلقها بالديكور مثل إنشاء سجن. مضيفًا بمزاح: “للأسف هنا نضطر نسوي فلتر ونكذب عليكم”.

كما أشاد بالفنان سعد الفرج الذي يشاركه في إحدى الحلقات، لافتًا إلى أنه فنان محترم وشامل “ورجل بمعنى الكلمة” وينطبق عليه الكوميديا لا تأتي إلا من النص الجيد.