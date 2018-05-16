“شبح أبوغريب” العراقي يروي مشهد التعذيب الأكثر بشاعة داخل المعتقل (فيديو)

كشف المعتقل العراقي صاحب الصورة الأشهر في سجن أبوغريب ببغداد، علي شلال القيسي، عن أكثر موقف تعرض خلاله لتعذيب نفسي وجسدي، خلال فترة اعتقاله.

وكشف القيسي، الذي يشتهر باسم “شبح أبوغريب”، في تصريح متلفز، أسرار جديدة عن الصورة التي ظهر خلالها وهو يقف مثل “الشبح”، مغطى الرأس ويلبس بطانية، وموصولًا بأسلاك الكهرباء.

وأوضح أن هذا المشهد تكرر مرات كثيرة معه ومع غيره من المعتقلين، لكن في إحدى المرات تعرض لموقف أقسى من التعذيب الجسدي.

وأكد أنه في إحدى جلسات التعذيب، وأثناء صعقه بالكهرباء، لم يستطع تمالك أعصابه فعض لسانه وانسالت الدماء من فمه، وعندما رآها الجنود أخذوا يضحكون فيما بينهم، ثم أقبل عليه أحدهم ونزع الغطاء من على رأسه وفتح فمه بحذائه.

واستطرد القيسي، ثم بعد ذلك استُدعي الطبيب لمعرفة سبب تدفق الدماء، وعندما حضر الطبيب ووجد أن الدماء بسبب جرح لسانه، وليست من بطنه، قال لهم كلمة واحدة، “استمروا”، في إشارة إلى مواصلة الصعق والتعذيب.

وظهر القيسي خلال الصورة الشهيرة مغطى الرأس واقفًا على صندوق، والأسلاك كانت موزعة في المناطق الحساسة في أنحاء جسده وأعضائه التناسلية، تحت تهديد بالصعق الكهربائي إذا ما وقع من على الصندوق، لتصبح صورته فيما بعد رمزًا على بشاعة ما كان يجري على يد الجيش الأمريكي داخل هذا المعتقل رغم النفي.

وكشف عن أنه في إحدى المرات الأخرى، شاهد بعينيه جنود الجيش الأمريكي وهم يغتصبون طفلاً أمام أبيه، مؤكدًا أن، “الجروح الغائرة بالنفس صعب على الإنسان أن ينساها مهما طال الزمن”.

واعتقل الجيش الأمريكي القيسي لدى دخوله العاصمة العراقية بغداد في 2003، ولا يزال يعاني من تشوهات في أصابع يده اليسرى من جراء التعذيب والصعقات الكهربائية، التي كان يمارسها بحقه سجانوه الأمريكيون.

وقال إن اعتقاله جاء حين أنشأت ملعب أطفال لكرة القدم في منطقته، وعندما تفاجأ بالأمريكان يدفنون أنقاضًا تحتوي على أطراف بشرية وقمامة ومجلات خليعة، بعد معركة المطار الشهيرة، وكذلك ظهور حالات طفح جلدي ناجمة عن تلوث إشعاعي جراء هذه الدفائن، اتصل بالطرف الأمريكي وطلب منهم بأن لا يلقوا بهذه الأنقاض في هذه المنطقة، وعندما لم يستجيبوا قام بحملة إعلامية مضادة، اعتقل على إثرها، ثم خرجا من المعتقل إثر انتشار فضائح التعذيب في سجن أبوغريب.