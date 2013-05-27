حفيد صلاح جاهين يلحن "على إسم مصر"

القاهرة - إرم- أحمد السماحي

تجري حالياً فى القاهرة وتحديداً على مسرحي ميامي فى منطقة وسط وسط القاهرة، والبالون فى ضاحية العجوزة بروفات السهرة المسرحية "على إسم مصر" للشاعر الكبير صلاح جاهين، إخراج أحمد رجب،عن مجموعة مختارة من أشعار صلاح جاهين في حب مصر، الطريف أن ملحن المسرحية هو عمر جاهين حفيد الشاعر العملاق.

وسيقدم هذا العرض في افتتاح مسرح "الميدان" بساحة دار الأوبرا أوائل حزيران/يونيو القادم، وهو بطولة مجموعة من الشباب المسرحي الجدد وهم محمد عادل، رحاب رسمى ، محمد عزيزة ، بلال نصر ، انجى جلال، فاروق، ديكور أحمد عبد العزيز ، ملابس فاطمة الزهراء.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير يحيي الفخراني سبق وقام بإداء أشعار "على إسم مصر" مع الفنانة الكبيرة محسنة توفيق فى الإذاعة المصرية، وحققت نجاحا كبير فى بداية الثمانينات من القرن الماضي، وتعتبر من أجمل وأمتع الأشعار بالنسبة للفخراني.