عُمان تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الربع الأخير من 2019

توقع مسؤول عُماني بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بلاده خلال الربع الأخير من 2019.

جاء ذلك في تصريحات لمدير عام الحصر بالأمانة العامة للضرائب العُمانية، سليمان العادي.

وأوضح العادي، في تصريحاته التي نقلتها صحف محلية، الأربعاء، أنه تم الانتهاء من صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة الشؤون القانونية.

ولفت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، سيشكل إضافة كبيرة للإيرادات الحكومية غير النفطية.

وأضاف أن تطبيق الضريبة سيولد إيرادات بنسبة 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي بكل من السلطنة والكويت، و1.6 % في البحرين و1.5 % في السعودية والإمارات و1.8 % في قطر.

وينص الاتفاق الموقع بين الدول الخليجية الست، على أنه في حال تطبيق دولتين للضريبة المضافة، فعلى الدول الأخرى البدء بالتطبيق خلال مدة عام من تاريخ التطبيق.

وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 % اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها سلطنة عُمان إلى العام المقبل، وقالت الكويت إنها ستطبقها في العام 2021، ولم تعلن قطر والبحرين عن موعد محدد للتطبيق.‎

و”ضريبة القيمة المضافة”، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.