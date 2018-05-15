تقسم وقتها بينهم بالتساوي.. بريطانية تتزوج 4 رجال

احتفلت سيدة بريطانية تُدعى ماري كرامبتون، بمراسم زفاف تقليدية على خطيبها جون هالس، داخل كنيسة أونيترين في مقاطعة مانشستر البريطانية، بحضور زوجها تايم 43 عامًا، الذي لا تزال على ذمته، وعشيقيها مايكل 63عامًا، وجيمس 73 عامًا.

وذكرت كرامبتون، البالغة من العمر 43 عامًا، وتعمل مدربة تنمية بشرية، أنها تقسم وقتها بالتساوي بين رجالها الأربعة، مُبينةً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، بأنها لا تستطيع الزواج مرة أخرى لأنها متزوجة، إذ تزوجت من هالس 53 عامًا، زواج التزام، والذي يلجأ له الأشخاص غير مسموح لهم بالزواج مثل الأشخاص المثليين، في الكنيسة.

وارتدت كرامبتون الملقبة بـ “مغناطيس الرجال” في الحفل، ثوبًا أبيض وسارت مع زوجها تايم في ممر الكنيسة، حيث قدمها الأخير لجون، وبارك له ولها بعهد الالتزام، ثم بارك له جون بعهد الزواج، مدى الحياة، وسط حضور بلغ عددهم 100 ضيف.