سياسيون عرب يقدمون التهاني لـ”إرم نيوز” في عيدها الخامس (فيديو)

بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الخامسة لانطلاقتها، تقدّمت مجموعة من الساسة العرب بالتهاني لشبكة “إرم نيوز“، مشيدين بدورها في السوق الإعلامي العربي، بفضل المكانة التي حجزتها في مقدمة عشرات المواقع الإلكترونية الإقليمية.

إبراهيم العابد عضو المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، قال إن الشبكة هي مشروع إعلامي ناجح، ويشهد تطورًا بشكل مستمر.

كما تحدث وزير الشباب والرياضة السوداني مصطفى محمود عن تجربته مع “إرم نيوز” منذ خمس سنوات عندما “وُلدت عملاقة”، وكيف حجزت لها مكانة في الوطن العربي على مستوى المصداقية، والتميز.

من جانبه، أشار علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، إلى دور الشبكة في السوق الإعلامي العربي، والاستمرار بهذا التواجد والقوة، الذي أرجعه إلى امتلاك الشبكة نخبة من الكفاءات.

وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح:”إن الشبكة تعمل بشكل مهني ومتميز”، متمنيًا الاستمرار على هذا النسق في خدمة قضايا الأمة العربية كافة.

كما تحدث محمد الرومي، نائب ديوان الخدمة المدنية في الكويت، ورياض العكبري مندوب اليمن لدى الجامعة العربية عن الدور الإعلامي الكبير للشبكة، إضافة إلى ناصر القحطاني رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية.