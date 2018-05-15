هبوط معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في البلاد هبط إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام مقابل 12% قبل عام.

وبلغت نسبة البطالة 11.3% في الربع الأخير من 2017.

وذكر جهاز الإحصاء في بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 مليون في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017 وبتراجع 215 ألفًا عن الربع الرابع من 2017.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.186 مليون فرد، بزيادة 37 ألفًا عن الربع المماثل من العام الماضي وبانخفاض 86 ألفًا عن الربع الرابع من 2017.

تعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.