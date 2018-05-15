مشاهير فقدوا ثرواتهم بسبب بذخهم وإسرافهم (صور)

على الرغم من وجود العديد من القصص الملهمة لمشاهير بدأوا حياتهم من الصفر، وشقوا طريقهم نحو المجد، إلا أن العكس حدث للعديد منهم إذ غرقوا في الديون بعدما كانوا ينعمون في ثرواتهم.

نستعرض في هذا التقرير واقع 18 شخصًا من المشاهير الذين فقدوا كل أموالهم، حيث تمكن بعضهم الخروج من أزماته المالية، في حين لا يزال البعض الآخر غارقًا في مشاكله المالية.

مايكل جاكسون

يُعتقد أنه عندما توفي في العام 2009 كانت عليه ديون بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى أن منزله الشهير بمزرعة “نيفرلاند” كان على وشك أن يُنتزع منه.

كانت نفقات جاكسون الباهظة تسببت في حصوله على قروض لم يسدد منها شيئًا، وزادت مشاكله سوءًا عندما تورط في العديد من الدعاوى القضائية باهظة التكلفة.

وقبل وفاته مباشرة خطط جاكسون للقيام بجولة غنائية من أجل الخروج من أزمته المالية، وساعدته تلك في حل العديد من مشاكله المالية، وأصبح أعلى المشاهير الراحلين ربحًا لمدة 5 سنوات متتالية.

نيكولاس كيج

كان كيج واحدًا من كبار نجوم هوليوود، إذ وصلت أرباحه إلى 40 مليون دولار في العام 2009 فقط، لكنه يعتبر أحد كبار المسرفين في هوليوود بشرائه للعديد من المنازل والسيارات والتحف النادرة.

وقامت مصلحة الضرائب بفرض ضرائب على ممتلكات كيج العديدة ما اضطره إلى دفع أكثر من 6 ملايين دولار لعدم قدرته على دفع فاتورته الضريبية العام 2007.

ودفعته حالته المالية غير المستقرة إلى بيع العديد من ممتلكاته الشخصية وقبوله العديد من الأدوار السنيمائية العادية التي قد لا يكون راضيًا عنها.

فلويد مايويذر جونيور

لم يخسر مايويذر أي مباراة ملاكمة داخل الحلبة ما أكسبه شهرة وأموالًا طائلة، ولكن صحيفة “ديد سبين” ذكرت أن مايويذر ظل مدينًا لمصلحة الضرائب لأكثر من 10 سنوات.

وبسبب عدم قدرة الملاكم الشهير على دفع الضرائب، أصبح مدينًا للضرائب بأكثر من 22 مليون دولار، ما دفعه للتفكير بالتراجع عن تقاعده والعودة مرة أخرى لحلبة الملاكمة من أجل تسوية ديونه.

مايك تايسون

جنى بطل الوزن الثقيل مايك تايسون أكثر من 300 مليون دولار خلال مسيرته الرياضية، لكنه غرق في ديون بلغت قيمتها 23 مليون دولار في العام 2003 ما دفعه إلى إعلان إفلاسه ودخوله السجن.

وبعد خروجه ظل فترة في مرحلة إعادة التأهيل قبل أن يستقر ماليًا مرة أخرى، وبحلول العام 2003 كان يدين بالكثير من الأموال لمصلحة الضرائب الأمريكية.

وأشارت مصلحة الضرائب البريطانية ومحامين ومدربه الشخصي ومنتج موسيقي إلى أنه كان عليه دفع مبلغ 9 ملايين دولار لتسوية طلاقه.

ستيفن بالدوين

قام الممثل ستيفن بالدوين بإعلان إفلاسه في العام 2009؛ بسبب عدم قدرته على دفع الضرائب.

وتوالت أزماته بعد سقوط منزله في قبضة الرهن العقاري في العام 2017 بعد عجزه عن دفع أقساط الرهن العقاري لست سنوات متتالية.

وفي إحدى المرات ألقي القبض على بالدوين وتم سجنه لمدة 5 سنوات؛ بسبب عدم قدرته على دفع الضرائب لثلاث سنوات متتالية.

فيفتي سنت

اشتهر فيفتي سنت بكونه مغني راب، لكنه جنى معظم أمواله من إمبراطورية تجارية متنوعة. لكنه واجه مشاكل للمرة الأولى في العام 2008 عندما بدأت أسهمه في الهبوط.

وفي العام 2015 بلغت ديون فيفتي سنت ما يقرب من 32.5 مليون دولار بسبب العديد من المشاكل المالية ونفقات إعالة طفله غير المدفوعة، وفي العام التالي أعلن إفلاسه.

وفي الآونة الأخيرة حالفه الحظ بسبب ارتفاع سعر البيتكوين، وتمكن من جني ملايين الدولارات نظير تلقيه 700 بيتكوين كدفعة من أرباح ألبومه في العام 2014.

كما شملت القائمة كل من يوليسيس جرانت الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة ومارك توين الكاتب الأمريكي الساخر إلى جانب “إم سي هامر” مغني الراب الأمريكي ودينيس رودمان لاعب كرة السلة الأمريكي المشهور وكيم بايسنجر الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية المشهورة.

وضمت أيضًا مارفين غاي مغني الراب الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية وكورت شيلينغ لاعب البيسبول الشهير وبيرت رينولدز الممثل الأمريكي الشهير، وميت لوف الممثل والموسيقي الأمريكي البارز وويلي نيلسون المغني الأمريكي وغاري كولمان الممثل الأمريكي ويتذيل القائمة واين نيوتن المغني الأمريكي المعروف.