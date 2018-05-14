أسعار الذهب ترتفع والدولار يتراجع

سجل الذهب، اليوم الإثنين، ارتفاعًا مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في الولايات المتحدة، لتسلط الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرات أقل عما كان متوقعًا هذا العام.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1320.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 1325.96 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل/ نيسان. ولم يطرأ تغيير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1320.70 دولار.

وعلى الرغم من تراجع الدولار، اليوم الإثنين، إلا أن أداءه أمام سلة من العملات الكبرى الأخرى لامس 93.416 الأسبوع الماضي، في زيادة تفوق 4% منذ 17 أبريل/ نيسان، وأعلى معدل له منذ ديسمبر/ كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 16.67 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 % إلى 924.60 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.4 % ليسجل 992.05 دولار للأوقية.