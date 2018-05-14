جريح فلسطيني في غزة يهدي الأطباء موالًا خلال علاجه (فيديو)

تفاجأ الأطباء في النقطة الطبية التابعة لوزارة الصحة شرق البريج وسط قطاع غزة، أثناء إسعافهم فتى أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة العودة الكبرى، قيامه بإطلاق “مواويل غنائية”.

ويظهر في الفيديو شاب فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وغير مهتم بالإصابة التي تعرّض لها، ويؤكد أنه سيعود إلى الحدود فور انتهاء الأطباء من علاجه.

وكان هذا الشاب تعرّض للإصابة مرتين قبل ذلك أثناء مشاركته في المواجهات على حدود غزة وبرغم ذلك يعود في كل مرة للمشاركة.