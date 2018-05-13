بعد صراعها الطويل مع المرض ..وفاة الفنانة الجزائرية صونيا

توفيت، اليوم الأحد، الفنانة المسرحية الجزائرية “صونيا” واسمها الحقيقي سكينة مكيو، عن عمر ناهز 63 عامًا، بعد صراعها مع المرض في السنوات الأخيرة، تاركةً وراءها رصيدًا فنّيًا يمتد إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

واشتغلت “صونيا” بإدارة مسرح “عنابة” و”سكيكدة” قبل إحالتها على المعاش، كما أدارت المهرجان الثقافي الجزائري للمسرح النسوي لسنوات، قبل إلغائه بقرار من وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي.

وتخرجت الفنانة الراحلة العام 1973 من المعهد العالي للفنون الدرامية بضاحية “برج الكيفان” بالجزائر العاصمة، ثم عُيّنت مديرةً له ولعبت أدوارًا مهمة في أعمال مسرحية جزائرية، على مدار 4 عقود.

وحملت هموم المسرح الجزائري من خلال تجربتها في الإخراج والتمثيل، وقدمت مشاركات مسرحية كثيرة في الجزائر وبلدان عربية، مع معاشرتها لكبار الفنانين من الجيل الذهبي زمن الأبيض والأسود، من أمثال عبد القادر علولة وعثمان عريوات وغيرهم.

وتزوجت “صونيا” سابقًا من الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم، وكانت إحدى زيجاته الـ8، لكنهما انفصلا عن بعض، وظلت تنأى بنفسها على الخوض في علاقتها الشخصية به أمام الأضواء.

وحين سُئل “نجم” عنها، قال إنه انبهر بأداء “صونيا” على الخشبة وهي تعرض مسرحية “جحا باع حماره”، وقد كانت نسخة من سندريلا الشاشة “سعاد حسني”، تغني وترقص، على حد تعبيره في تصريحات صحفية.

وتابع “نجم” أنه تزوج من الفنانة الجزائرية بحضور أب الرواية العربية في الجزائر، الراحل الطاهر وطار، ثم انفصلا بعد أقل من عامين، لأنها طلبت الطلاق منه فجأةً وقررت مغادرة مصر إلى الجزائر.