الإعلامي السعودي “محمد التونسي” يغادر صحيفة “الرؤية” الإماراتية

أعلن الإعلامي السعودي محمد التونسي تخليه عن منصب رئاسة تحرير صحيفة “الرؤية” الإماراتية بعد 7 أعوام من شغله للمنصب.

وكتب التونسي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم تدخل رئاستي صحيفة الرؤية عامها السابع منذُ التأسيس، واليوم أغادرها ومعي نتاج ثرّ لتجربة ثرية”.

ولم يوضح التونسي أسباب تخليه عن المنصب، لكنه توجه بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الشيخ منصور بن زايد على “المهمة والثقة”.

وكتب مخاطبًا الشيخ منصور: “شكرًا لأنك لم تقبل يومًا بغير إعلام مؤثر يحترم عقول الناس وينصف المنجز”، كما شكر التونسي الفريق الصحفي الذي كان يعمل معه في الصحيفة، واصفًا إياه بأنه “احترافي بامتياز”.

اليوم تدخل رئاستي صحيفة #الرؤية عامها السابع منذ التأسيس، واليوم أغادرها ومعي نتاج ثرّ لتجربة ثرية #شكراً سمو الشيخ #منصور_بن_زايد على السمو والمهمة والثقة .. #شكراً لأنك لم تقبل يوماً بغير "إعلام مؤثر يحترم عقول الناس وينصف المنجز#شكراً فريق العمل (الاحترافي بامتياز) pic.twitter.com/NJ4WNXWFus — محمد التونسي (@Altunisi_M) May 13, 2018

ويعد التونسي، الحاصل على بكالوريوس الصحافة من جامعة الملك سعود، ويحمل أيضًا شهادة ماجستير في ذات التخصص من جامعة أوهايو الأمريكية، أول رئيس تحرير سعودي يستلم رئاسة تحرير صحيفة غير سعودية.

وتدرج التونسي في المناصب، إذ شغل منصب رئيس تحرير جريدة “إيلاف” الإلكترونية من عام 2003 إلى 2005، قبل أن يشغل منصب مدير عام قناة الإخبارية السعودية، ثم رئيس تحرير جريدة “عكاظ” السعودية.

وكان التونسي، قبل ذلك، نائبًا لرئيس تحرير جريدة “الشرق الأوسط”، والمشرف على الملحق الاقتصادي منذُ تأسيسه في لندن عام 1988 حتى 1990 .

وتبعًا لسيرته المهنية، فقد عمل التونسي، كذلك، مستشارًا إعلاميًا، ومديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام للهيئة الملكية في الجبيل وينبع بالرياض من عام 1985 وحتى عام 1986.

وصحيفة الرؤية الإماراتية، التي تأسست عام 2012، هي صحيفة يومية تصدر تحت شعار “صحيفة لكل الإمارات”.