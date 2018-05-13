لبنان يودّع عميدة مهرجانات بعلبك الدولية مي عريضة

ودّعت مهرجانات بعلبك الدولية، عميدتها مي عريضة، التي تُوفيت صباح الأحد عن عمر يناهز الـ 92 عامًا.

وتعتبر “عريضة” من أبرز الوجوه التي شاركت في صنع الحقبة الذهبية في لبنان، حيث كانت من الأعضاء المؤسسين لمهرجانات بعلبك، وترأست لجنة تنظيم المهرجانات، فيما أصبحت لاحقًا رئيسة فخرية لتلك المهرجانات.

وكانت “عريضة” مسؤولة عن لجان الموسيقى، والباليه، والأوبرا، ضمن المهرجانات التي تقام سنويًا.

ونعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عريضة عبر تغريدة على موقع “تويتر”، حيث قال: “مي عريضة سيدة صنعت مجدًا للبنان يعانق أعمدة بعلبك، ومي عريضة رحلت وفي خزنتها مهرجانات فرحٍ، وانفتاح، وثقافة ستبقى علامة فارقة في تاريخ السياحة اللبنانية”، متوجهًا بـ”أحر التعازي لعائلتها، ولكل من تعنيه القيمة الوطنية لمهرجانات بعلبك”.

كما نعى غطاس خوري، وزير الثقافة اللبناني، مي عريضة قائلًا:”برحيل السيدة مي عريضة يفقد لبنان شخصية نسائية رائدة عملت على إبراز وجه لبنان الحضاري، والثقافي، وحفظ مكانة له على خريطة المهرجانات الدولية، ولا يمكن ذكر مهرجانات بعلبك إلا ويكون اسم السيدة عريضة حاضرًا في بالنا”.

يذكر أن عريضة نالت في حياتها أوسمة عديدة، أبرزها ميدالية ذهبية من الرئيس سليمان فرنجية العام 1976، ووسام الأرز الوطني من رتبة كومندور من الرئيس إميل لحود العام 2000، إلى جانب حصولها على الكوكب الأردني من رتبة كومندور من الملك الراحل الحسين بن طلال.

كما نالت أوسمة عدة من: الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان العام 1978، والرئيس الإيطالي كارلو أزيليو كيامبي العام 2005، والملك الإسباني خوان كارلوس العام 2009.