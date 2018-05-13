الأمن المصري يعتقل توفيق عكاشة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، الذي أسقطت عضويته من مجلس النواب على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أن قوات الأمن في محافظة الجيزة ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في دائرة قسم شرطة العجوزة غرب القاهرة.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن رحّلت عكاشة إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر شرق محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه”.

وأشارت إلى أن “القبض على توفيق عكاشة جاء تنفيذًا لأوامر القضاء في مصر، وأنه تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، لتنفيذ حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه”.

وكان النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس تحالف دعم مصر وعضو مجلس النواب، ووزير الرياضة الأسبق، وأعضاء جمعية الإعلاميين، أقاموا دعوى قضائية ضد توفيق عكاشة حُدد لها جلسة يوم السبت المقبل أمام الدائرة “مدني” بمحكمة السادسة من أكتوبر الابتدائية لندب لجنة من الخبراء.