بالفيديو.. المذيع السعودي غالب كامل يطمئن جمهوره من عمّان

طمأن الإعلامي والمذيع السعودي غالب كامل، الشهير بـ”ملك المايك”، محبيه وجمهوره على صحته، مهنئًا إياهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك .

وقال المذيع كامل، المقيم حاليًا في العاصمة الأردنية عمّان التي انتقل إليها من الرياض بناء على توصية الأطباء، إثر فيروس داهم رئتيه قبل سنوات، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وقد ظهر بأنبوب التنفس الصناعي: “أحييكم، وأبث شوقي لكم، وأرجو من الله أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، الحمد لله أبشركم أنني بخير، وبصحة جيدة، وأتقدم لكم بالتهنئة بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يُعيننا على صيامه وقيامه”.

وعبر كامل عن شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود وأعضاء السفارة على ما يبذلونه من خدمات، واهتمام، وتسهيلات للمواطنين السعوديين، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

ويوصف غالب كامل الذي ولد العام 1941 بأنه من عمالقة الإعلام، ومن المؤسسين للعمل الإذاعي والتلفزيوني السعودي، وقد خدم الإعلام عقودًا طويلة منذ عهد الملك فيصل.

ومن برامجه التلفزيونية “أين الخطأ” و”من أنا” و”لمن الكأس” و”لقاء على الهواء”، وللإذاعة قدم برامج كثيرة، منها “أبشر” و”حرف ونغم” و”سلامات” مع المرضى المنومين في المستشفيات، و”سهرة من منزل” و”لقاء مع فنان” ومن “الشاشة إلى الميكرفون” و”الصفر الدولي”، وغيرها الكثير من البرامج الناجحة.

وأجبره المرض على مغادرة السعودية بحثًا عن أجواء رطبة ونقية، فاختار الأردن لقربها من المملكة، واستقر هناك، على أمل أن يعود إلى الرياض يومًا ما.