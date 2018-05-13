الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الأحد، للشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد “تضمنت الاشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات”.

كما تضمنت الرسالة “آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وكان وزير الخارجية الكويتي أكد، الجمعة، أن مساعي أمير البلاد مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي، والتي وصفها بـ “المؤلمة والمضرة”.

ويأتي تسليم الرسالة الخطية بعد 10 أيام من من تسليم رسالة مماثلة من أمير الكويت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الـ2 من مايو/ آيار الجاري.

وفي الـ5 من يونيو/حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى وعلاقاتها مع إيران.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.