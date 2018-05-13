السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان الثلاثاء‎ المقبل

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين المسلمين، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء بعد غد الثلاثاء، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم، قالت فيه إنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ(15 مايو/أيار الجاري)”.

وأضافت أنها “ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وأعربت المحكمة عن أملها “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض”.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

واعتمادًا على علم الفلك، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، الأحد الماضي، أن الخميس 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان 1439 في السلطنة.

وبذلك تكون سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن عن غرة رمضان قبل 10 أيام من دخول الشهر.