شاهد أول جسر بحري في السعودية (صور)

يعد موقع جسر “المعادي” الرابط بين جزيرتَي “فرسان الكبرى” و”فرسان الصغرى” بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية الوجهة المفضلة للمصورين والسياح على حد سواء.

ويعد جسر “المعادي” أول جسر يشيد بالبحر قبل جسر الملك فهد الرابط بين مملكة البحرين والسعودية.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية عن المصور خالد زاروق أن العبور من ضفة فرسان الكبرى إلى ضفة فرسان الصغرى قبل عام 1406 هـ/ 1985م، يتم بواسطة الجِمال (في المواقع غير العميقة)، والقوارب الخشبية إلى أن شهدت الجزيرة ولادة كوبري “المعادي”.

وأضاف يُعد جسر “المعادي” أول جسر بحري في السعودية، إذ أُنشئ في عام 1406ه/، 1985م، وتم تنفيذه عن طريق شركة يونانية، ليربط بين فرسان الكبرى وفرسان الصغرى، ويمتدد طوله لقرابة نصف كيلو.

وتتكون جزر “فرسان” من أرخبيل جزر تقع في جنوب البحر الأحمر تابعة لمنطقة “جازان” جنوب غرب المملكة العربية السعودية أهمها جزيرة “فرسان” و”السقيد” و”قماح” و”دمسك” و”زفاف” و”دوشك” و”كيرة” وجزيرة “سلوية”.

وتحتوي جزر “فرسان” على آثار عديدة من أبرزها، القلعة العثمانية ومباني غرين ومسجد النجدي ووادي مطر ومنزل الرفاعي وبيت الجرمل والكدمي وقلعة لقمان والعرضي.