بعد اكتمال نفقه الأول.. الملياردير ماسك يعد بانتقالات مجانية تحت الأرض

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة Boring Tunnels، أن شركته أكملت نفقها الأول تحت الأرض من مدينة سان فرانسيسكو إلى مطار لوس أنجليس، مؤكدًا أن تشغيله في انتظار بعض الموافقات التشريعية ليبدأ العمل.

ويتضمن النفق مدخلًا خاصًا لشركة سبيس إكس المملوكة من قبل ماسك في مدينة هاثرون.

وأوضح ماسك أن شركته ستفتح النفق أمام العامة وراكبي الدراجات ومالكي السيارات خلال أشهر قليلة مجانًا للتجربة، ثم ستكون تكلفة استخدامهم للنفق أرخص من تذكرة الانتقال بالـ”باص”، وذلك بحسب موقع “engadget” التقني.

ويتمثل المشروع في نفق تحت الأرض تتحرك فيه مسطحات تحمل السيارات أو تحمل مركبات لنقل الركاب وراكبي الدراجات الهوائية هربًا من الزحام المروري، وقد خرجت الفكرة للنور من تغريدة نشرها ماسك في نهاية عام 2016.

وأكد ماسك أن الأولوية في تلك الأنفاق للمشاة وراكبي الدراجات لتسهيل حركتهم بعيدًا عن الاختناقات المرورية، ويأتي بعدهم قائدو السيارات في المرتبة الثانية.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الشركة ستبدأ في حفر نفق بين نيويورك وواشنطن، بحلول العام القادم، بحيث يستخدم فيه تقنية Hyperloop من حيث الأنفاق مفرغة الهواء والمسطحات التي تتحرك بالقوة المغناطيسية.