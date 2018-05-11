كندا تعلن قرب التوصل إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية “نافتا” مع واشنطن ومكسيكو

أعلنت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية، الخميس أن واشنطن وأوتاوا ومكسيكو تقترب من التوصل إلى تسوية حول إعادة التفاوض على اتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية “نافتا” لكن دون تحديد موعد.

وقالت فريلاند أمام صحافيين في واشنطن “لقد حققنا الكثير من التقدم منذ الإثنين. المسؤولون (من الدول الثلاث) ملتزمون جدًا ومن المؤكد أننا أقرب من الهدف النهائي”.

ولدى سؤالها حول انتهاء مهلة الإجراء الأمريكي المعروف بـ”فاست تراك” والذي يمنح واشنطن صلاحيات واسعة على صعيد المفاوضات التجارية، أشارت فريلاند إلى محادثات “حول الطريقة التي يمكن من خلالها اللجوء إلى هذا الإجراء التشريعي”، دون إعطاء توضيحات.

ويتيح هذا الإجراء للرئيس الأمريكي بأن يحيل اتفاقات تجارية إلى الكونغرس ليتم التصويت عليها دون إمكان تعديلها. ولم يصدر عن أعضاء الكونغرس في الوقت الحالي إشارة حول نيتهم بتجديد العمل به مع أن دونالد ترامب طالب بتمديد لثلاث سنوات. وفي حال عدم إحراز تقدم حول هذه المسألة فإن المفاوضات يمكن أن تُعلق عدة أشهر.

وحول الموعد الذي يمكن فيه توقيع الاتفاقية بعد إعادة التفاوض بشأنها قالت فريلاند إن “الأمر مرتبط بالوقت اللازم لذلك”، مضيفة “أريد أن أقول إننا نحرز تقدمًا وأنا متفائلة فنحن نعمل بجد من أجل توقيع اتفاق”، مشيرة إلى “دعم قوي جدًا” لصالح اتفاقية “نافتا” من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وتابعت فريلاند التي تزور واشنطن منذ الإثنين “محورنا الأساسي حاليًا هو فعلًا قواعد المنشأ” التي تعتبر “أساس الاتفاقية” والتي “تطرح إشكالية معقدة”.

وتنص الاتفاقية السارية على أن كل المنتجات المصنعة في أمريكا الشمالية يمكن تناقلها في المنطقة دون رسوم جمركية حتى لو تضمنت قطعًا من دول ثالثة.

إلا أن واشنطن تندد بالتراجع المتواصل للقطع والمكونات الأمريكية الصنع في المنتجات المصنعة منذ بدء تطبيق الاتفاقية في 1994.

وشددت فريلاند على أنه من الأساسي التوصل إلى اتفاق مفصل حول هذه النقطة تحديدًا، مضيفة أن “قواعد المنشأ وبشكل عام قطاع السيارات يشكلان قسمًا ضخمًا من الفضاء الاقتصادي الذي تشمله الاتفاقية”.