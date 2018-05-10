ثغرة خطيرة في أجهزة “أبل” تهدد الخصوصية

كشف تقرير نشره موقع مازربورد التقني عن وجود ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري المشفرة Signal على أجهزة ماك، تتسبب في انتهاك خصوصية المستخدمين، حيث إن رسائلهم ذاتية الاختفاء تمكن مشاهدتها وقراءتها حتى بعد مرور المدة المحددة لذلك.

وأوضح التقرير أن الثغرة عبارة عن مشكلة في نظام إشعارات التطبيق على أجهزة ماك، حيث إنه بمجرد وصول الرسالة ذاتية الاختفاء Disappearing Messages، يتم تخزين الإشعار محليًا على الجهاز نفسه، وبالتالي بعد مرور المدة المحددة المتاحة خلالها قراءة الرسالة، والتي تتراوح بين 5 ثوان وحتى أسبوع كامل، يكون بإ مكان المستقبل أن يقرأ الرسالة دون مشكلة، وفقًا لما نشره موقع جيزمودو.

وأشار موقع مازربورد إلى أن هناك باحثين وهما آليك مافيت وباتريك واردل قد أثبتا بالفعل أن الثغرة خطيرة جدًا وقد تسمح للمستقبل أن يظل لديه نسخة من الرسالة التي يرسلها المرسل بشكل مؤقت بحيث تختفي بعد مرور المدة التي يحددها.

ولم تعلق شركة Open Whisper المطورة للخدمة على هذه الثغرة حتى الآن.