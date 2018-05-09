الشرطة الروسية تعتقل طفلًا شارك في مظاهرة معارضة لبوتين (فيديو وصور)

أظهرت صور نشرت، اليوم الأربعاء، لحظة اعتقال الشرطة الروسية لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا؛ لأنه تحدث في تجمع معارض للرئيس، فلاديمير بوتين، قبل تنصيبه.

وكان أحد المتظاهرين صوّر الطفل، إيغور بريانيشنيكوف، وهو يتحدث إليهم عن غضبه من حالة طرق مدينته، قبل أنّ تعتقله الشرطة الروسية في مدينة ساراتوف، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وفي الصور يمكن رؤية ضباط الشرطة وهم يمسكون الطفل ويثبتون ذراعيه خلف ظهره، قبل إجباره على ركوب سيارة إلى مركز الشرطة، بينما يصيح المتظاهرون المذهولون بغضب: “عار على الضباط”.

ولاحقًا تم إطلاق سراح الطفل بعهدة والده، وغادر القسم وهو يبكي.

وذلك اليوم، كان الطفل قد أخبر الصحيفة المحلية “فري نيوز فولغا”: “لماذا يجب أنّ أكون خائفًا؟ إنّ التظاهر حق قانوني لكل شخص”.

وقال محامٍ أرسله المحتجون إلى مركز الشرطة: إنّ الطفل أُخذ لأنّ الشرطة ترى المتظاهرين “نازيين ومتطرفين”، وإنّ الطفل “قد تم تهديده”، وتشير إلى أنّه “قاصر ولا يمكنه أنّ يتظاهر بمفرده دون إشراف”.