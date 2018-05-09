روبوت “ثوري” يهدد مستقبل عمال مقاهي “ستاربكس” (فيديو وصور)

طورت شركة “كافيه إكس تكنولوجيز” روبوتًا ثوريًا يحل مشكلة الانتظار في المقاهي المزدحمة، وبات مصدر تهديد لعمال الشركة في حال نجحت التجربة.

يتميز روبوت “كافيه إكس” الذي يكلف 25 ألف دولار فقط، بذراع آلية من “ميتسوبيشي”، وبرمجيات تمكنه من أداء حركات محددة مسبقًا مثل إمساك الأكواب وصب المشروب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستطيع الروبوت إعداد 120 كوبًا من القهوة في الساعة، وما بين 300 و400 طلب في اليوم، ما يسمح بإبقاء الأسعار منخفضة.

وكشفت شركة “كافيه إكس تكنولوجيز” عن أول وحدة روبوتية لها في سان فرانسيسكو العام الماضي، التي تجمع بين التعلم الآلي والروبوتات.

وصمم الروبوت خصيصًا للتخلص من المتغيرات التي تعيق تجربة الاستمتاع بالقهوة، إذ قالت “فيكتوريا سلايكر”، نائبة رئيس الشركة “نحن لا نحاول استبدال عمال تقديم المشروبات أو علاقتهم بعملائهم، لكننا رأينا فرصة لصنع شيء أجمل وأكثر إثارة للاهتمام، من آلة البيع القياسية”.

وقالت الشركة إن الروبوت يستطيع خفض وقت الانتظار في المقاهي المزدحمة، بالإضافة إلى إعداد قهوة رائعة في كل مرة.

ومع ذلك يقلق النقاد من تهديد الروبوت الجديد لوظائف العديد من عمال المقاهي الكبرى، خاصة مثل ستاربكس، مع ظهور الروبوتات المتزايد في مختلف المجالات كل يوم.