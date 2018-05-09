عمرو مصطفى يلحن تترات 5 مسلسلات رمضانية (فيديو)

قال الفنان المصري عمرو مصطفى، إنه سيظهر في شهر رمضان المقبل من خلال تلحين تترات مسلسلات رمضانية، سيتم عرضها في الشهر الكريم.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضوره حفل توزيع جوائز مهرجان “الميما”، أنه تعاون مع العديد من الشعراء في ألبومه الجديد “حكاية تعيش”.

وعدد بعضاً منهم وهم: أيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج الدين وأحمد حسن راؤول، مشيرًا إلى أنه قام بتصوير أغنية “كراكيب” من الألبوم وسيبدأ تصوير بعض أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وعن آخر أعماله الفنية، قال عمرو مصطفى إنه تعاون مع معظم نجوم الوطن العربي إذ قام بتلحين العديد من أغاني ألبوماتهم التي ستطرح خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن سبب تأخير طرح ألبوم نوال الزغبي هو دقته في تقديم ألحان جديدة وأنه لا يريد التسرع في أعماله.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس حفل مهرجان جوائز “الميما” الفنية بحضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الوطن العربي ومشاركة عدد كبير من رجال الإعلام والصحافة والمنتجين والملحنين والشعراء، وتم تكريم العديد من النجوم خلال الحفل.