لطيفة التونسية تتحدث عن دورها في مسلسل رمضاني جديد (فيديو)

قالت الفنانة لطيفة التونسية إنها ستدخل مجال تقديم المسلسلات الإذاعية للمرة الأولى في رمضان المقبل مع الفنان أحمد عيد، موضحة أنها ستقدم دورًا كوميديًا لم تقدمه من قبل.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال حضورها حفل افتتاح توزيع جوائز مهرجان “الميما” أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور والنقاد بعد طرح ألبومها الغنائي الجديد “فريش”، مشيرة إلى أن كليب الأغنية حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ورصدت كاميرا “إرم نيوز” كواليس حفل مهرجان جوائز “الميما” بحضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الوطن العربي، ومشاركة عدد كبير من رجال الإعلام والصحافة والمنتجين والملحنين والشعراء، وتم تكريم العديد من النجوم خلال الحفل.