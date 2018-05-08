جوائز “الميما” تكرم نجوم الفن في العالم العربي (فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز “الميما“، مساء الاثنين، أسماء الفائزين، خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة، بحضور طيف واسع من الفنانين المصريين والعرب.

وجائزة “الميما” هي إحدى الجوائز السنوية التي تنظمها مجلة “دير جيست” تحت اسم “جوائز الشرق الأوسط للموسيقى”، لتكريم صناع الموسيقى ونجوم الفن.

وخلال الحفل حصدت إليسا وتامر حسني جائزة أفضل ديو غنائي عن أغنية “ورا الشبابيك”، من فيلم “تصبح علي خير” لتامر حسني، كما حصلت ساندرا ونغم على جائزة أفضل ديو.

وفازت رانا سماحة بجائزة أفضل مطربة صاعدة، وشيرين يحيي كأفضل مطربة شعبية، فيما فازت لطيفة بجائزة أفضل مطربة.

وفازت كارمن سليمان بجائزة أفضل مطربة شابة، فيما فاز وليد منصور بجائزة أفضل منظم حفلات.