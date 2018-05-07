اعتقال معمرة ألمانية وصفت”الهولوكوست” بأكبر كذبة في التاريخ

أعلنت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على أورسولا هيفيربيك، اليوم الإثنين، ووضعتها في السجن لتقضي فيه مدة سنتين تنفيذًا لـ8 أحكام قضائية صادرة ضدها؛ بسبب إنكارها وجود محارق لليهود في ألمانيا خلال حكم أدولف هتلر.

وجاء في بلاغ الشرطة أن أورسولا البالغة من العمر 89 عامًا، اعتقلت ببلدة “فلوتو”، بناءً على مذكرة بحث صدرت ضدها، بعدما تخلفت عن الحضور بتاريخ 23 أبريل/نيسان المنصرم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

وصدر آخر حكم ضد أورسولا بـ6 أشهر من السجن، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بعدما صرحت أمام الملأ في يناير/كانون الثاني 2016 أن “النازيين لم يقوموا أبدًا بحرق اليهود، وأن غرف الغاز بمعسكر أوشفيتز لم توجد نهائيًا”.

كما صدر بحقها حكم آخر سنة 2015، بعدما قالت: إن “الهولوكوست أكبر كذبة في التاريخ لحد الآن”.

وكانت أورسولا زوجة ويرنير غيورج هيفيربيك، أحد أعضاء اليمين الألماني، قد أنشأت معه قبل وفاته سنة 1999 مؤسسة تعليمية، عرفت بأنها كانت عشًا للنازيين، حسب موقع “لوباريزين” الفرنسي، وتم حظرها سنة 2008.