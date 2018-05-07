تعرف على أطول رحلة بحرية في العالم

تنطلق سفينة ركاب عملاقة من بريطانيا، العام القادم، في أطول رحلة بحرية “دون توقف” في العالم، إذ ستستمر لنحو 245 يومًا، وتشمل 59 دولة و113 ميناء.

وتحمل السفينة النرويجية “فايكنج صن” 930 راكبًا على متنها، وستبحر من مدينة “غرينيتش” الواقعة جنوب شرق لندن، في شهر آب أغسطس القادم، ثم تعود في شهر أيار/ مايو عام 2020.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السفينة ستبدأ رحلتها بزيارة إيرلندا والنرويج، ثم تعبر المحيط الأطلسي تجاه جزيرة غرينلاند.

وأشارت إلى أن سعر التذكرة يبلغ 67 ألف جنيه (90 ألف دولار) للراكب الواحد، شاملة الغرفة والمسبح والنادي الصحي والوجبات وتسهيلات أخرى، مضيفة أنه تم حجز أكبر كابينة في السفينة وهي “كابينة المالك” بسعر 194 ألف جنيه (260 ألف دولار).

وبالنسبة لخط سير الرحلة، أفادت الصحيفة بأنها ستزور معظم المناطق في العالم، ثم ستعبر قناة السويس متجهة للبحر الأبيض المتوسط وتبحر تجاه السواحل الغربية لإسبانيا والبرتغال، قبل أن تعود لبريطانيا.

وقالت: “إن هذه ثالث رحلة لسفينة “فايكنج صن”، وهي أطول من أي رحلة بحرية بنحو الضعف، إذ ستستغرق الرحلة نحو ثمانية أشهر دون توقف.”

ونقلت الصحيفة عن مدير السفينة “تورستين هاغن” قوله: “توفر هذه الرحلة فرصة نادرة للمسافرين لاستكشاف العشرات من البلدان والموانئ في العالم بسعر معقول جدًا.”