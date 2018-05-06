هل تتسبب أزمة التسويق بخروج الفنان خالد النبوي من ماراثون رمضان الدرامي؟

أعلن محمد بكير، مخرج مسلسل “منطقة محرمة”، عن انتهائه من تصوير 60% من أحداث المسلسل الذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي والفنانات أمل بوشوشة وحنان مطاوع وكارولين عزمي.

وقال بكير: إن “الشركة المنتجة لم تتخذ قرارًا واضحًا بعرضه في رمضان المقبل، أو في موسم آخر بعيدًا عن ماراثون رمضان الدرامي”.

ونفى بكير ما تردد بشأن صعوبة في تسويق المسلسل، قائلًا: “ليس صحيحًا أن هناك صعوبة في التسويق، حيث تلقت الشركة المنتجة عروضًا كثيرة من جانب قنوات فضائية كبيرة، لكن مازالت المفاوضات جارية، ولم تحسم الشركة المنتجة للمسلسل أمرها”.

في السياق، قال مصدر داخل شركة الإنتاج: إن “العروض التي جرى تقديمها لشراء العمل هزيلة ماديًا، ولا تتناسب مع ميزانية الإنتاج، لذا يوجد اتجاه كبير داخل الشركة للابتعاد عن ماراثون دراما رمضان، والبحث عن فرصة أفضل بعد مرور الشهر الكريم”.

يذكر أن مسلسل “منطقة محرمة” يدور في إطار اجتماعي، ويناقش المنطقة المحرمة التي توجد داخل كل شخص، ويحاول أن يختزل فيها أسراره ويرفض أن يخترقها أحد.