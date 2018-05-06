ملاك الكويتية: “أنا وقحة إذا داس أحد لي على طرف” (فيديو)

ضمن برنامجه “سوار شعيب”، استضاف الإعلامي شعيب راشد، الممثلة ملاك الكويتية، واستفزّ شعيب خلال الحلقة، ملاك، حيث أحرجها بأسئلته حول تصريحاتها الجريئة، وأسلوبها في التعامل، واسمها الحقيقي، وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.

وحول هجوم أحد الإعلاميين الكويتيين عليها واتهامها بتغيير اسمها، وارتدائها النِّقاب قبل الدخول للمجال الفني، صرّحتْ ملاك أنّ اسمها الحقيقي هو عهود، وأنها اختارتْ اسم ملاك، ليكون اسمًا فنيًا لها، كما نفتْ ارتداءها النِّقاب قبل دخولها الفن، كاشفة أنها رفعتْ قضية على هذا الإعلامي، معتبرة أنّ تصريحاته عنها “وقاحة”.

وفاجأها شعيب بعرض فيديو من خلال الـ “آيباد”، لنفس الإعلامي، يتحدّث عن شقيقها؛ ما تسبّب بغضب الممثلة الكويتية، التي طلبتْ فورًا بإيقاف الفيديو، وعدم عرضه في البرنامج، وقالت إنّ هذا المقطع سبّب انهيارًا لوالدتها.لمشاهدة الفيديو ومتابعة التفاصيل اضغط هنا