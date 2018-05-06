أشهر خطاط للمصحف يروي كيف اختفت أحرف صفحة بكاملها بعد إتمامها

كشف أشهر خطاطي المصحف الشريف، السوري عثمان طه، عن موقف غريب تعرض له، أثناء خطه المصحف، عندما اختفت أحرف صفحة بكاملها فور انتهائه من خطها.

ويروي الشيخ طه (85 عامًا)، بحسب صحيفة سبق السعودية، أنه في يوم من الأيام خط صفحة من القرآن الكريم، وأكملها، ثم ذهب وتوضأ، وأدى صلاة الظهر، وعندما عاد تفاجأ بأن الخطوط غير موجودة، ما أثار اندهاشه واستغرابه لمدة يوم كامل.

وأضاف أنه عند صلاة صبح اليوم التالي، وأثناء ذهابه إلى المسجد، توصل إلى السبب، حيث ينصح الخطاطون الكبار بأنه إذا ،”كتبت شيئًا قيمًا ضع في الحبر شيئًا من العسل، ليعطي للخط بريقًا، ويصبح الخط أجمل”.

ويقول طه إنه كان يأخذ بهذه النصيحة، حيث يضع شيئًا من العسل على الحبر، فكتب الصفحة، وظلت طرية، فجاء الذباب والتهم الخط كله.

ويوضح أنه خط المصحف 17 مرة بيديه، إذ تستغرق العملية سنة ونصف السنة مع التدقيق والتركيز، وكتب أول مصحف في عام 1970 لوزارة الأوقاف السورية.

وفي عام 1988م جاء طه للمملكة العربية السعودية، وعُيِّن خطاطًا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وكاتبًا لمصاحف المدينة النبوية منذ عام 1408 هـ الموافق 1988م.

ويمتاز المصحف الذي استخدم خطه بأن كل صفحاته تنتهي مع نهاية إحدى الآيات.