طفلة مصابة بـ”متلازمة أينشتاين” للشعر

تعاني طفلة أمريكية من حالة نادرة تسمى بـ “متلازمة أينشتاين “، نسبة للعالم الألماني الراحل ألبرت أينشتاين، بحيث يستحيل تمليس وتمشيط شعرها.

ويعاني من هذه الحالة أقل من 100 شخص فقط في العالم، ويعتقد بأنها أصابت أينشتاين منذ صغره؛ ما جعل شعره يظهر وكأنه عيدان من القش نابتة على رأسه بطريقة غير منسقة أو مرتبة، فضلًا عن أنه لم يكن ينمو كثيرًا.

وتبلغ الطفلة إيفلين كوبيدج من العمر 5 سنوات، وتحاول والدتها تمشيط شعرها مرارًا دون جدوى، وهو شديد الشبه بشعر العالم الألماني، لدرجة أن بعض الناس أطلقوا عليها اسم “أينشتاين”، وفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية.

وقالت والدتها نيكول: “رغم تلك التسمية من بعض الغرباء، فإن كثيرًا من الناس يبدون إعجابهم بشعر ابنتي ولونه وبشخصيتها وجمالها.”

وأشارت إلى أن شعر ابنتها “لا ينمو بشكل طبيعي، وأنها نادرًا ما تقصه باستثناء بعض الخصلات التي تنمو أكثر من غيرها.”

وأضافت: “ولدت ابنتي صلعاء ولم ينم أي شعر على رأسها قبل أن تبلغ شهرها العاشر، ومن أول يوم لاحظت أن شعرها بدأ يبرز وكأنه عيدان قش ذهبية.”

وقالت إن ابنتها “بدأت تدرك أن شعرها مختلف عن بقية الفتيات، وإن ذلك يحزنها في بعض الأحيان”، مضيفة بأنها تشجعها دائمًا على حب “الطبيعة النادرة لشعرها”.