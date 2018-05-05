ما سر وضوء رجلين بالهواء في الحرم المكي؟ (فيديو)

أثار مقطع فيديو التقطه أحد زوار الحرم المكي وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لرجلين كانا يتوضآن بلا ماء تساؤلات العديد من المتابعين حول مذهب الشخصين وجنسيتهما.

وسلّطت قناة “صفا” الفضائية الضوء على هذا المقطع؛ حيث بيّنت على حسابها بموقع “توتير” أن أتباع ھذه الطائفة يرون أن مكة المكرمة طاھرة وھواءھا طاھر ويقوم مقام الماء.

ونشرت القناة مقطعًا لمقابلة الدكتور علي الزھراني، أستاذ العقیدة والمذاھب المعاصرة بجامعة الملك سعود، قال فيها إن الرجلين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو يتبعان لطائفة ھندية صوفیة تسمى “البريلوية”.

وأضاف أن هذه الطائفة تأسست في الھند على يد شخص أطلق على نفسه اسم عبد المصطفى خلال فترة الاستعمار البريطاني، ويدّعي أتباعھا الانتساب لمذھب الإمام أبي حنیفة في المسائل الفقھیة، مشيرًا إلى وجود رسالة ماجستیر عنھا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

وأكد الدكتور الزهراني أن اختيار مؤسس الطائفة لاسم عبد المصطفى يحمل دلائل الشركیة في دعوته.

وبين أن مؤسس الطائفة كان غائب الذھن، وسیئ الذاكرة، وحاد اللسان، وھو ما دفع الكثیر من أتباعه للانفضاض من حوله.