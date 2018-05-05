وزير المالية: الاقتصاد المصري ينمو بعد كبح جماح التضخم

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري إن اقتصاد بلاده بدأ ينمو بعد أن نجحت مصر في كبح جماح التضخم، وجعلته تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف نموًا يصل إلى 6 أو 7%‏، وأن هناك سعيًا للتنمية المستدامة ليعقبه خفض معدلات التضخم.

وتوقع وزير المالية، خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، زيادة الإيرادات والمصروفات خلال العام المقبل، بحيث تزيد الإيرادات من 813 إلى 989 مليار جنيه، وأن تزيد الأجور من 240 إلى 266 مليار جنيه.

وأوضح أن الضرائب ستزيد خلال العام المقبل من 620 مليار جنيه إلى 770 مليار جنيه، كما سيتم رفع مخصصات الدعم من 331 مليار جنيه إلى 332 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا قد يصل إلى عجز كلي يقدر بـ 438 مليار جنيه والفائض الأولي 102 مليار جنيه، ليكون عجز موازنة عام 2022 أقل من 4 %.

وأضاف الجارحي أن الزيادة يتم توجيهها للأقل دخلًا ودعم الصناعة، مشيرًا إلى سعي الحكومة لرفع كفاءة العمل في الإيرادات.